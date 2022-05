Jan uit Vriezenveen houdt slapeloze nachten door boom: Van de Rijdende Rechter hoeft Twenterand niet te kappen

Toen de Rijdende Rechter enkele weken geleden Vriezenveen bezocht, klonk Jan Schuurman nog een stuk wanhopiger. ,,Een slapeloze nacht”, had hij bij de laatste winterstorm. De grootste reden daarvan: kort ervoor was eenzelfde soort boom omgevallen in zijn buurt. Dat hij de slechts 50 jaar oude Winterlinde zag beven en trillen pal voor zijn woning aan De IJsvogel, zorgde ineens voor een unheimisch gevoel. „Als hij valt, valt hij bovenop mijn woning”, klonk het stellig.

Twenterand hoeft niet te kappen of af te toppen

En als hij onverhoopt toch valt, is de gemeente Twenterand niet aansprakelijk. „Er is geen risico-aansprakelijkheid door het omvallen van een boom”, schetst de Rijdende Rechter. „Een gemeente is pas aansprakelijke als ze bijvoorbeeld de boom niet controleert of onderhoudt. Ik oordeel dat Twenterand aan zijn zorgplicht voldoet en niet aansprakelijk is voor schade. Voorwaarde is wel dat Twenterand zich daaraan blijft houden. Valt de boom om, dan moet u (Schuurman, red.) uw eigen verzekering aanspreken.”