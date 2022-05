Jeugd-tbs verlengd na fatale steekpartij op verjaardagsfeestje in Den Ham

J. kreeg in 2019 de maximale jeugdstraf: twee jaar cel en jeugd-tbs. Inmiddels zit zijn celstraf erop en woont hij bij zijn moeder, onder verantwoordelijkheid van jeugdgevangenis De Hunnerberg. Het herhalingsgevaar is laag, bleek uit een onderzoek. De 22-jarige Hammenaar heeft tijdens zijn verblijf in de instelling ‘voldoende ontwikkeling’ laten zien, maar is er nog niet en moet zich nog langer laten behandelen aan zijn stoornissen.

Quote Dario J. stak op 31 maart 2018, tijdens een verjaar­dags­feest­je aan De Kot­tergoren in Den Ham, de toen 19-jarige Michiel Schut uit Zwolle dood.

Niets herinneren van incident, maar wel van de versnaperingen

J. stak op 31 maart 2018, tijdens een verjaardagsfeestje aan De Kottergoren in Den Ham, de toen 19-jarige Michiel Schut uit Zwolle dood, nadat een ruzie uit de hand liep. J. was op dat moment onder invloed van wiet en alcohol en vertelde naderhand zich niets te herinneren van het misdrijf. Wel kon hij gedetailleerd vertellen over versnaperingen die op het feestje op tafel hebben gestaan.

J. kreeg in 2019 de maximale jeugdstraf en jeugd-tbs, in plaats van een reguliere gevangenisstraf. Dat volgde op advies van psychologen en psychiaters. In zijn gedrag was de toen 19-jarige J. een niet volgroeide puber die gevaarlijk kan zijn als hij alcohol of drugs gebruikt. Zo werden bij J., een jongen met een gemmiddelde intelligentie, agressieproblemen en psychopatische kenmerken geconstateerd.

Terugval in middelengebruik

Hoewel hij tijdens zijn verblijf in De Hunnerberg een keer een terugval heeft gehad in ‘middelengebruik’, gaat het volgens deskundigen inmiddels de goede kant op met J.: hij is bezig met de voorbereiding op resocialisatie. Volgens De Hunnerberg is een voortzetting van de behandeling echter nog wel nodig, om te voorkomen dat zijn stoornissen opnieuw tot problemen gaan leiden in de toekomst.

Het komende half jaar krijgt hij een scholings- en trainingsprogramma. Met het zogeheten STP-traject krijgt J. steeds meer vrijheden. Over een half jaar wordt er opnieuw geevalueerd, of er een einde kan komen aan de tbs-behandeling van de Hammenaar.