Job Derksen is bij DOS’37 na buitenlandse avonturen terug op Twentse grond

Als het thuis niet meer veilig is, dan grijpt Veilig Thuis Twente in: ‘Iedereen verdient de kans om zo fijn mogelijk te leven’

15 september ENSCHEDE - Huiselijk geweld of kindermishandeling. Als het thuis niet meer veilig is, dan komt Veilig Thuis Twente in actie. De hulpverleners komen snel bij het gezin en samen zoeken ze naar een oplossing. „Niemand stapt een relatie in met het idee om iemand te mishandelen.”