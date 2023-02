‘Jongelui hebben geen condooms nodig, maar een kader’

LezersbriefGert de Goeijen, dominee in Den Ham, ziet in de campagne voor veilige seks van de GGD een signaal dat het niet goed gaat met de wereld. Jonge mensen hebben geen condooms of tips nodig, maar duidelijke afspraken.

Afgelopen zondag had ik in de ochtenddienst de kerkgangers in Den Ham gewezen op het boek ‘Het verlaten individu’ van psychiater Esther van Fenema. Zij wijst op de leegte in ons hart en dat nare gevoel dempen we door uitzonderlijke lustbevrediging, of dat nu seks- of drank- of kooplust is.

discobus

Eind van de middag zag ik in het dorp de discobus staan die jongelui naar de carnavalsparty in Albergen bracht. Waarschijnlijk waren hier ook catechisanten van mij bij. Afgelopen maandag las ik in deze krant over de GGD-actie op dat feest. Verdriet voelde ik in mijn hart en ik hoop dat anderen dat ook voelden. Want achter dit artikel gaat niet alleen zedeloosheid, maar vooral ook radeloosheid schuil.

Zinvol leven

Ik lees in dit artikel een schreeuw: ‘Help ons om zinvol te leven, want nu volgen we alleen maar onze dierlijke instincten’. Met alle respect voor de GGD, maar deze jongelui hebben iets anders nodig dan condooms en tips voor plezierige seks. Wij allemaal hebben een kader nodig: seksualiteit hoort thuis in een relatie van liefde en trouw, waar verantwoordelijkheid is voor elkaar en verbondenheid met elkaar.

Reageren? Wil jij reageren op deze brief of een eigen onderwerp aankaarten? Dat kan via het mailadres: lezers@tubantia.nl. Belangrijk: vermeld je naam én woonplaats onderaan de lezersbrief.