Je coronaprik in het gele vaccinatie­boek­je af laten stempelen: hoe doe je dat in Twente?

4 juni ENSCHEDE/NIJVERDAL - Het was in Twente tot nu toe een uitdaging om de coronaprik in het gele vaccinatieboekje te laten noteren, maar de GGD is nu volledig overstag. Wie de prik al lang en breed in zijn of haar bovenarm heeft, kan alsnog een stempel ophalen bij vaccinatielocaties in Enschede en Nijverdal.