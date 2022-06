Kanaal Almelo - De Haandrik ‘moet rampgebied worden’: aangeslagen gedupeerden missen toekomstperspectief

R. (32) probeert tijdens achtervol­ging in Vroomshoop politiewa­gen van weg te beuken: ‘Alsof hij een Hollywood film naspeelde!’

VROOMSHOOP/ALMELO - R. (32) uit Kloosterhaar is allesbehalve een onbekende van de politie. In zijn nog jonge leven bouwde hij al een indrukwekkend strafblad op, 22 pagina’s met veroordelingen. Als agenten ergens na middernacht op 8 oktober vorig jaar zijn rode Volvo zien staan in Vroomshoop gaan de alarmbellen af. Niet veel later zien de agenten dat R., wiens rijbewijs al lang geleden is afgepakt, in de auto stapt en wegrijdt.

