Kans is klein dat Twenterand het probleemkanaal Almelo - De Haandrik benoemt tot rampgebied: ‘Er wonen ook mensen zonder schade’

Bange buren in Vriezen­veen hadden bijna twee jaar rust, maar huurder mag na hoger beroep terugkeren in zijn huis

VRIEZENVEEN - Buren aan de Petersburgstraat in Vriezenveen stonden doodsangsten uit voor zijn uitbarstingen. „Ik snijd je de keel door”, riep Gerwin M. ooit met een mes in de hand, naar zijn buurvrouw. Ook stak hij volgens de rechtbank een auto in brand. Maar in hoger beroep gaat door die veroordeling een streep. Het belangrijkste gevolg: de gevangenisstraf is nu omgezet in een werkstraf.

