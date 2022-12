Kapotte autoruiten in Vroomshoop, familieruzie drijft H. (44) tot wanhoop

Kinderen en buurt in Vriezen­veen doodsbang voor buurvrouw die in bh op straat loopt te schreeuwen

VRIEZENVEEN - Ze loopt onder invloed, tierend en met een baksteen in de hand, over straat. Buren en kinderen aan de Vondelstraat in Vriezenveen zijn inmiddels zo bang voor een van de huursters, dat ze hun klachten anoniem melden, uit angst voor wraak. Maar de buurt is met de feestdagen nog niet verlost van haar kwelgeest. „Ik ben maar een moeder.” Ze krijgt een laatste kans van Mijande. De zoveelste.

8 december