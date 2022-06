Kat-en-muisspel tussen boeren en politie op bedrijventerrein in Vriezenveen

Zondags­rust gevoelig in Twenterand, onduide­lijk­heid over toekomst koopzondag: ‘We kwamen er niet uit’

VRIEZENVEEN - Het blijft onzeker voor winkeliers en inwoners of ze de komende jaren op zondag kunnen shoppen in Twenterand. Gemeentebelangen Twenterand (GBT) en ChristenUnie zijn er, opnieuw, niet met elkaar uitgekomen over de zondagsrust. „Dit is redelijk zwaar besproken.”

15 juni