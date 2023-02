Klachten over parkeerdrukte bij zwembad in Hardenberg: ‘Geen plek meer te vinden’

Hervormde Gemeente Westerhaar teleurge­steld in gemeente Twenterand, maakt bezwaar en krijgt alsnog extra geld

WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK - Het leidde tot een bezwaar en een hoorzitting waarin de Hervormde Gemeente Westerhaar verbijsterd was over de geringe steun van en de slechte communicatie met de gemeente Twenterand. Maar het resultaat was wel dat de kerk met terugwerkende kracht extra geld krijgt. Compensatie voor inkomstenderving in de coronacrisis.

