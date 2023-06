Klassieke motoren razen zaterdag over het circuit van Anerveen tijdens achttiende Gramsberger Classic TT

Hondsbru­taal: drugsver­slaaf­de L. uit Almelo (33) steelt fiets uit handen bellende vrouw, maar komt er niet mee weg

Jesse L. (33) uit Almelo pleegde afgelopen februari wel een hele brutale diefstal toen hij de elektrische fiets van een plaatsgenote stal. Lang kon hij er niet van genieten. Toen hij de diefstal even later bij een bekende uit ‘het milieu’ opbiechtte, schakelde zij de politie in.