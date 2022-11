Kleuterjuf breekt ellebogen terwijl ze foto’s maakt van gymles in Twenterand en geeft school de schuld

Opknappen wijk de Oale Bouw in Westerhaar fors duurder door slecht riool

WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK - De renovatie van de wijk de Oale Bouw in Westerhaar pakt voor de gemeente duurder uit dan verwacht. Door een beschadigd riool. Bovendien moet de woningcorporatie Mijande rekening houden met dieren, want in de wijk zijn vijf beschermde diersoorten aangetroffen.

18 november