Koninklijke onderscheiding voor Willie Moes uit Balkbrug als dank voor haar inzet als vrijwilliger

Willie Moes was bijna 40 jaar als vrijwilliger actief voor verschillende verenigingen en stichtingen in Balkbrug. Ze krijgt het lintje als dank voor haar trouwe en nauwgezette werk. Het vrijwilligerswerk startte in 1984 bij de PKN gemeente Oud Avereest-Balkbrug. Ze was bestuurder bij de Reestlandkoetsiers en de Kring regio Overijssel van de KNHS, 2e voorzitter bij Vrouwen van Nu en penningmeester van de bridgeclub in Balkbrug. Daarnaast was ze actief bij de Stichting Huurdersorganisatie Vechtdal en de afdeling Balkbrug/Dedemsvaart van De Zonnebloem.