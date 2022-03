Koninklijke onderscheidingen voor Jan Kuilder en Dini Beulakker na 12 jaar raadslidschap in Twenterand

In naam van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander mocht burgemeester Hans Broekhuizen beide ex-raadsleden benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Daar hadden Kuilder en Beulakker automatisch recht op, omdat ze twaalf jaar raadslid zijn geweest.

Beulakker en Kuilder namen het lintje met trots in ontvangst. Beiden hebben zich twaalf jaar flink ingezet in de lokale politiek. Kuilder op de voorgrond namens het CDA, Beulakker wat meer op de achtergrond bij Gemeentebelangen Twenterand.

Kuilder: Hard in de raadzaal, een biertje daarna

Kuilder was korte tijd fractievoorzitter van de partij, maar fungeerde op tal van onderwerpen ook als spreekbuis. Daarnaast nam hij in tal van commissies en werkgroepen zitting. De Vriezenvener, werkzaam bij Defensie, specialiseerde zich op het gebied van financien en sport. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de privatisering van zwembad De Groene Jager en de komst van kunstgrasvelden binnen de gemeente Twenterand. Het afgelopen jaar was hij ook plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Kuilder was het type raadslid dat het spel in de raadzaal hard kon spelen, maar direct na een vergadering gewoon weer een biertje kon drinken met zijn opponenten. ,,Zo hoort dat”, zei Keulder meermaals.

Beulakker: Geliefde kracht op de achtergrond

Beulakker was een belangrijke kracht op de achtergrond van Gemeentebelangen Twenterand. Als spreekbuik funfeerde ze niet, maar als het om zaken als onderwijs ging, was Beulakker een belangrijke waarde binnen de partij. De Vroomshoopse werd, nadat ze jarenlang aan de operatietafel in het Almelose ziekenhuis werkte, docent Engels bij de LTS in Vroomshoop. Daar was ze de eerste vrouwelijke leerkracht en maakte ze zich geliefd onder leerlingen. Het leverde haar bij iedere verkiezingen nog altijd een flink aantal stemmen op. Burgemeester Broekhuizen sprak lovende woorden over onder meer haar betrokkenheid en humor.