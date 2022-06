Koopzondag en woningbouw beloven weinig goeds: Twenterand wil van alles, maar moet eerst zelf orde op zaken stellen

Verdachte van kindermis­bruik op camping in Rheeze loopt nog altijd vrij rond: ‘Ondanks veel aandacht’

RHEEZE - Ondanks passantenonderzoeken, aandacht op nationale televisie en een oproep om vakantiekiekjes op te sturen, is er tot op heden nooit een verdachte in beeld gekomen voor twee zedendelicten op kampeerdorp de Zandstuve in Rheeze. Een jaar na dato is de politie de dader nog altijd niet op het spoor. „Het onderzoek is nog niet afgerond”, laat de politie weten.

