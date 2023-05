Koppels eisen tonnen uitgeleend geld terug van makelaar in Ommen: ‘Weg pensioenpotje’

Wethouder Twenterand krijgt wind van voren van eigen partij rond zwembadmis­ser: ‘Politieke antenne van houtworm’

Het had heel weinig gescheeld, of er was een einde gekomen aan zwemlessen in buitenbad Aquapark De Zandstuve. Wethouder Mark Paters wilde alle lessen verplaatsen naar het nieuwe binnenbad in Vriezenveen, ouders werd dat zelfs al meegedeeld. Maar de wethouder is op het nippertje teruggefloten door zijn eigen partij. „De politieke antenne van een houtworm.”