Lang was hij succesvol in Afrika, nu zit Joop uit Vroomshoop aan de grond wegens vermeende omkoping: ‘Ben des duivels’

Oud-Bornerbroe­ker en penning­mees­ter K. was vooral goed voor zichzelf; ruim 90.000 euro verdwenen

Als Arnold K. (76) in 2012 met pensioen gaat, vraagt zijn oude werkgever of hij penningmeester wil worden van de stichting achter het museum van de oude vliegbasis Deelen op de Veluwe. Op dat moment kan niemand bevroeden dat K. elf jaar later voor de rechter in Almelo staat. Verdacht van het verduisteren van meer dan 90.000 euro.