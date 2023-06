Lichte bewolking in Twenterand vanmiddag en vanavond

Haringpar­ty Hookhoes levert ‘ongekend’ hoog bedrag op voor MS-pa­tiënt Rasul (25)

De haringparty van de Stichting Vrienden van 't Hookhoes heeft donderdagavond het recordbedrag van 150.000 euro opgebracht in Almelo. Dat is vooral geweldig voor de jonge Rasul Aljebouri, die lijdt aan Multiple Sclerose (MS). Er is nu genoeg geld voor een speciale behandeling in Mexico.