Lotte (21) uit Vriezenveen is verslaafd aan vrijwilligerswerk: ‘Delegeren gaat steeds beter, maar nee zeggen blijft lastig’

Zelfs bekende Twentse sloper kan geen ijzer met handen breken: hoge boete dreigt voor Hein Heun

VROOMSHOOP - Sloopbedrijf Hein Heun, in Twente bekend van de knalroze vrachtauto’s, moet vaart maken met maatregelen tegen geluidsoverlast bij de bedrijfslocatie aan de Schoolstraat in Vroomshoop. Zoniet, dan dreigt een dikke boete, zegt gemeente Twenterand. Maar volgens eigenaar Patrick Heun kan het niet sneller. „Als ik poen zat had, had de nieuwe hal er allang gestaan.”

23 november