Maand cel voor grote mond tegen politiemensen

Brand woonzorg­boer­de­rij Den Ham brak uit in apparte­ment bewoner: ‘Dat was erg schrikken’

DEN HAM - De brand die in de nacht van donderdag op vrijdag woedde bij woonzorgboerderij Erve Nienenhoek in Den Ham is ontstaan in een appartement van een cliënt met een licht verstandelijke beperking. Geluiden dat de oorzaak bij de bewoner moet worden gezocht, hebben ook de politie bereikt. „Die nemen we mee. Maar of het wel of niet is aangestoken, zoeken we nog uit.”

17 september