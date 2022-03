Man (20) uit Vriezenveen overleden na zwaar ongeval vlak buiten woonplaats

Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht op de Nieuwe Daarlerveenseweg, iets buiten Vriezenveen. Onduidelijk is of de bestuurder richting Vriezenveen reed of juist richting Daarlerveen. De auto brak bij het ongeval in twee stukken. De bestuurder is onder begeleiding van een trauma-arts in een ambulance naar het ziekenhuis in Enschede gebracht.