Man (24) dood na steekincident op azc Hardenberg, medebewoner (23) aangehouden

Met video | UpdateEen 24-jarige man is bij een steekincident op het asielzoekerscentrum in Heemserveen om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Er is een 23-jarige verdachte aangehouden. Het is niet het eerste geweldsincident tussen bewoners van het azc in het Vechtdal.

Het incident aan de Jachthuisweg, in de gemeente Hardenberg, vond gisteravond plaats rond 23.15 uur. Ondanks de eerste hulp aan het slachtoffer is hij later aan zijn verwondingen overleden, zegt politiewoordvoerder Ellen Prummel.

‘Meerdere keren gestoken’

Op basis van informatie die de politie ter plaatse kreeg is direct de verdachte aangehouden in het pand. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Hij zit nog vast. Het rechercheteam zal in overleg met het Openbaar Ministerie bepalen of hij voorgeleid wordt aan de rechter-commissaris, die besluit over het wel of niet verlengen van de hechtenis.

De politie is een onderzoek gestart naar de aanleiding van het incident en naar wat er zich precies heeft afgespeeld. De verdachte zou uit het niets het slachtoffer meerdere keren hebben gestoken, toen hij met zijn moeder aan het bellen was. Zo meldt de Telegraaf op basis van getuigen.

Nazorg voor bewoners

De volgende ochtend doet behalve een politieauto bij de ingang weinig denken aan de tragedie die enkele uren eerder plaatsvond. Op een grasveld bij de receptie staat in de miezer een tiental bewoners en medewerkers van het azc in een kring. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) richt zich deze ochtend op de nazorg voor andere bewoners.

,,Zij krijgen slachtofferhulp aangeboden, bijvoorbeeld omdat ze getuige waren van het incident of van alle hulpdiensten die vannacht op het terrein waren”, zegt woordvoerder Bob van 't Klooster. ,,Daar hebben we extra aandacht voor gezien de geschiedenis van de bewoners.” Hij doelt op vluchtelingen die mogelijk traumatische omstandigheden hebben meegemaakt in hun thuisland of op de vluchtroute naar Nederland.

Vierde steekincident binnen jaar

Het steekincident van gisteravond is de eerste met fatale afloop op het azc bij Hardenberg. Dat werd in 2016 geopend en biedt zeker tot 2026 opvang aan 700 bewoners. Steekincidenten met gewonden komen vaker voor, zoals in januari. In de afgelopen twaalf maanden was het nog drie keer raak en alle keren ging het om onderlinge conflicten tussen bewoners, zoals sluimerende irritaties en ruzie om het gebruik van een fiets.

,,Of er verbanden zijn en of de veiligheid op het terrein verbeterd moet worden, daar gaan wij niet op vooruitlopen in afwachting van het onderzoek door de politie", aldus COA-woordvoerder Bob van 't Klooster.

‘Grens is bereikt’

Maarten Offinga, burgemeester van Hardenberg, is ‘geschrokken’ van ‘dit tragische voorval’, laat zijn woordvoerder weten. Hij wil vandaag niet ingaan op vragen over de steekincidenten op het azc. Ook niet of Offinga zich zorgen maakt naar aanleiding van de zorgen die hij vorig jaar uitte.

Een groepje bewoners van het azc veroorzaakte veel overlast in Hardenberg. ,,De grens is bereikt”, zei Offinga toen na een reeks overlastmeldingen door winkeldiefstallen, drugsgebruik, openbare dronkenschap en ongewenst gedrag naar jonge vrouwen. Als reactie kwam hij met gebiedsverboden voor notoire raddraaiers, schroefde de beveiliging rondom het azc op en diende een plan van aanpak in bij staatssecretaris Eric van der Burg.

