Man valt tijdens het zagen uit een boom in Westerhaar en raakt ernstig gewond

Onderwij­zers klagen over lawaaiige sporthal in Vriezen­veen, Twenterand gaat investeren: ‘Geluid gaat alle kanten op’

VRIEZENVEEN - Het is een sporthal in de categorie ‘net niet’. De akoestiek is er zo slecht, dat onderwijzers niet boven het geluid uitkomen en de semipermanente sporthal in Vriezenveen weren. Dat terwijl ze volgend jaar meer bewegingsonderwijs moeten geven. Voor Twenterand reden om te investeren in geluiddempende maatregelen.

30 mei