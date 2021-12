Marcel schaatste Elfstedentocht dag na geboorte dochter: ‘Vrouw in bed, baby in couveuse, dan ga ik schaatsen’

Benjamin (24) uit Vroomshoop was verslaafd en crimineel en sleept nu anderen uit de afgrond

VROOMSHOOP - Benjamin Witzand (24) uit Vroomshoop was drugsverslaafd, crimineel en doodongelukkig. Na veel klinieken lukte het hem om clean te worden. Nu is hij hulpverlener en trok Boas Hoornveld uit de afgrond. Hun missie is om samen jongeren te helpen. „Wie kan dat beter? Wij of een meisje van 23 dat net van het hbo komt?” Dit is hun verhaal.

