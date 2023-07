Marcel uit Hardenberg maakt van splinternieuwe mini-auto’s en -tanks diorama’s vol roestbakken en oude zooi: ‘Alles sloop ik uit elkaar’

Hoe een Twents bedrijf shirtspon­sor werd van veelvoudig kampioen Luxemburg: ‘Nu hopen dat ze het hoofdtoer­nooi van de Conference League halen’

Hij had het zelf nooit kunnen bedenken, maar het gebeurde vorige week wel. Stan Hoff (29) uit Vriezenveen was in Luxemburg om te kijken naar Dudelange - St. Patrick’s Athletic, een wedstrijd in de eerste voorronde van de Conference League. Reden: zijn bedrijf Mystery United pronkt sinds dit seizoen op het shirt van de profclub uit het Groothertogdom.