Martino uit Vriezenveen wilde vlammen als CDA-lijsttrekker, en toen overleed zijn moeder: ‘Een paar pagina’s na de rouwadvertentie stond de verkiezingsposter’

OM eist 4 jaar cel tegen ‘baas’ drugslab Vroomshoop

VROOMSHOOP/ALMELO - Was de 34-jarige Maurice M. de baas van het drugslab in de Vroomshoopse sportschool of was hij een simpele boodschappenjongen? De officier van justitie ziet de Arnhemmer als coördinator en iemand die diep in de onderwereld zit. Zij eiste 4 jaar cel tegen hem.

25 februari