Meer dan vierhonderd leerlingen in Twenterand wachten op uitslag eindexamen

Ooievaar Ollie is van het padje: de overlast wordt te groot, de nestpaal moet om

Ze is statig en gracieus, maar ook een haaibaai en zelfs meer dan dat. Ooievaar Ollie heeft een steekje los, zegt Wim Platenkamp die het paalnest op zijn grond langs De Doorbraak bij Almelo heeft staan. Ollie beschadigt auto’s en tikt in alle vroegte keihard op de ruiten van de buren. Voor Platenkamp is het nu klaar. Hij heeft de provincie gevraagd of hij de paal mag weghalen. Ollie zal op zoek moeten naar een ander nest.