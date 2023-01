Met Ramon Hulleman is er meer rust in de defensie van DVC Dedemsvaart

Schandalen bij The Voice leiden tot naamswijzi­ging bij scholen in en om Almelo: ‘Hier wil je niet aan gelinkt worden’

ALMELO/VROOMSHOOP - De ophef rond televisieprogramma The Voice of Holland heeft er toe geleid dat scholen hun talentenjachten een andere naam hebben gegeven. In Almelo, Vroomshoop en Rijssen heet wat eerst The Voice was nu Best Singer. „Je wilt niet dat mensen de naam associëren met ons evenement.”

