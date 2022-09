Mijande Wonen wil twee keer zoveel verduurzamen in Twenterand en Dinkelland

Enorme berg stenen uit de grond gehaald bij gevaarlijk veldje in Westerhaar: ‘Dat renovatie nodig was is nu wel duidelijk’

WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK - Het was een gevaar om erop te voetballen. Dat ondervonden ze in Westerhaar aan den lijve. Het slechte veld leidde tot spierscheuringen en breuken. Maar dat is verleden tijd. De gemeente is begonnen met de renovatie. Het hele veld gaat op de schop. En dat is maar goed ook, blijkt uit de ‘bodemvondsten’.

10 september