Modderfokkers, die zwoegen voor de lol door de bagger in Vriezenveen

De vijf levens van Sabine Uitslag uit Welsum: ‘Dit is wel het leukste leven ooit’

Sabine Uitslag (49), geboren en getogen in Westerhaar, maakt zich over veel dingen druk. Bijvoorbeeld over het werkplezier in de zorg, en hoe die weer terugkomt. Ze staat op het podium met haar band en de ‘Klein geluk in de zorg-shows’. Daar komt nu alles bij elkaar. Wat drijft deze vrouw die honderd dingen tegelijk doet?

12 juni