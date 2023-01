Mysterie rondom plots opgedoken foto’s uit de oorlog in Bergentheim krijgt wending: ‘Ben erg nieuwsgierig geworden’

Voetbal­clubs in Wierden en Enter zetten zich over rivaliteit heen: ‘Zo krijgen we mooiere wedstrij­den voor de meiden’

WIERDEN/ENTER - Als katholiek speel je vanzelfsprekend bij SV Enter. Kom je uit een protestantse nest dan kies je voor Enter Vooruit. Ook in Wierden bepaalt je zuil of je kiest voor SVZW of fusieclub Juventa’12. De voetbalclubs stappen nu over hun rivaliteit heen voor sterkere meidenteams. En dat bevalt goed.

