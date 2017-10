N750 tussen Vriezenveen en Vroomshoop krappe maand dicht

Het verkeer wordt tot en met vrijdag 8 december 18.00 uur omgeleid via de N341 en de N36. De route wordt met gele borden aangegeven en is te zien op de website van Wegwerkzaamheden Overijssel . De afsluiting is nodig om het wegdek te asfalteren en de inritten naar de percelen aan te passen.

Brug Daarlerveen

Aansluitend, vanaf 11 december 6.00 uur ’s ochtends tot en met zaterdag 16 december 22.00 uur, is de brug Daarlerveen afgesloten. Het fietsverkeer kan dan over de grote en kleine Puntbrug.

Inloopavond

Voor belangstellenden is er maandag 6 november een informatieavond over de werkzaamheden. De inloop is van 18.00 en 20.00 uur in Kulturhus ’t Trefpunt in Daarlerveen. Vertegenwoordigers van de provincie, de gemeenten Hellendoorn en Twenterand, het ingenieursbureau en de aannemers zijn dan aanwezig om toelichting te geven.