‘Juf‚ waar is de liniaal? Juf‚ hoe knip ik raampjes uit mijn huis?’ In het lokaal in basisschool de Smithoek is het deze middag gezellig hectisch. Leerlingen uit groep 7 zijn een Anne Frankhuis aan het maken. Juf Toby Drost flaneert geduldig tussen de leerlingen door en helpt waar nodig. „Hierom doe ik dit werk al 40 jaar met plezier”‚ zegt ze opgetogen. „Mijn hart ligt bij de klas. De kinderen zijn altijd in mijn gedachten. Als ik ’s avonds in bed de dag doorneem‚ schrik ik soms op bij de gedachte dat een leerling te weinig aandacht van mij heeft gehad.”