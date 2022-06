Na vier pogingen staat het Herman Jansen Park in Vriezenveen eindelijk in bloei: ‘Het lukte maar niet’

Benzine is op! Duits tankstati­on kan komst vele Twentena­ren niet aan

WIELEN - Nederlanders hebben woensdag de tank van de auto massaal volgegooid. Niet bij een pompstation in de buurt, maar vlak over de grens in Duitsland. Tankstation Raiffeisen in de Duitse gemeente Wielen is zelfs volledig door de voorraad heen.

1 juni