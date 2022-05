Na walking football ook walking korfbal en walking tennis in Twenterand

Amicitia uit Vriezenveen begint met een korfbalvariant waar hardlopen verboden is en bij tennisvereniging De Bosbaan in Vroomshoop kunnen 55-plussers binnenkort op laagdrempelige wijze een balletje slaan.

ZorgSaam Twenterand

Daarmee krijgt walking football in Westerhaar, dat 31 deelnemers heeft, navolging bij andere sporten. Daartoe nam ZorgSaam Twenterand het initiatief. De welzijnsorganisatie heeft als doel gesteld dat er volgend jaar in iedere kern een walking sport moet zijn en is daarmee goed op weg. Alleen in Den Ham ontbreekt nog een wandelende sportvorm.

Korfbal

Amicitia is zelfs al begonnen aan de korfbalvorm voor 55-plussers. Spelregels, materialen en begeleiding worden aangepast aan de doelgroep, waardoor de sport voor veel oudere liefhebbers opnieuw toegankelijk is. De belangrijkste regel is dat er alleen gewandeld mag worden. Een vrijwilligster van Amicitia kreeg in september vorig jaar al een groep zo enthousiast, om deel te nemen aan walking korfbal. Deze groep korfbalt nu elke donderdag vanaf 9.30 uur bij Amicitia op sportpark Het Midden.

Tennis

Op woensdag mei kan er ook door 55-plussers wandelend getennist worden in Vroomshoop. De aftrap is op woensdag 18 mei om 9.30 uur bij De Bosbaan, om 10.15 uur is er een demonstratie. Het is de bedoeling dat er vanaf dan iedere woensdag om 10.00 uur een walking tennis-training is.