Nederlandse protestvlaggen moeten weg uit Twente: ‘Ik heb net duizend nieuwe besteld’

Supersnel­le herbouw van complete woonwijk in Westerhaar, 128 huizen eind 2025 al klaar: ‘Heel blij mee’

WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK - Er ging van alles mis in de aanloop, maar de kogel is nu door de kerk: De Oale Bouw in Westerhaar wordt in drie jaar tijd volledig herbouwd door drie aannemers. „Iedereen is hier blij mee”, klinkt het in de buurt.

21 juni