Nog niet eens begonnen, maar nu al verdeeldheid in coalitie Twenterand over klus van 450.000 euro

VRIEZENVEEN - De nieuwe coalitie is nog niet eens begonnen en het college moet nog geïnstalleerd worden, maar nu al is er verdeeldheid in de gemeente Twenterand. Dat het jongerenwerk gegund is aan alleen ZorgSaam Twenterand, valt duidelijk verkeerd bij de ChristenUnie.

De partij stelt openlijk kritische vragen aan de wethouder van coalitiepartner Gemeentebelangen Twenterand. Volgens de ChristenUnie moet de opdracht aanbesteed worden. En dan moet Maxx, de andere jongerenwerkorganisatie die furieus reageerde op het besluit, ook kans maken.

Quote In deze situatie is volgens het advies sprake van een overheids­op­dracht en moet er worden aan besteed. ChristenUnie vindt de gunning niet rechtmatig

Daarmee is de eerste rel al aanstaande, nog voordat de nieuwe coalitie aan haar periode is begonnen. Wethouder Mark Paters van Gemeentebelangen Twenterand (GBT) besloot vorige week, na jarenlang gesteggel tussen organisaties ZorgSaam en Maxx, het jongerenwerk en daarmee een subsidie van 450.000 euro vanaf 1 maart 2023 te gunnen aan ZorgSaam. Maxx valt daarmee buiten de boot en houdt daardoor op te bestaan, zonder een kans gemaakt te hebben de opdracht te kunnen krijgen.

Experts: Klus had aanbesteed moeten worden

Dat had anders gemoeten, laat ChristenUnie doorschemeren. De partij haalt de mening van BDO accountants en advocatenkantoor Pels & Rijcken aan, dat het college adviseerde om de opdracht aan te besteden, in plaats van een partij de volledige opdracht te gunnen. ‘In die situatie is volgens het advies sprake van een overheidsopdracht en moet er worden aan besteed', aldus de ChristenUnie. De partij wil weten of de gunning wel rechtmatig is. Het college, met Paters als verantwoordelijk wethouder, besloot de klus te gunnen aan ZorgSaam, met als reden dat de voortgang van het jongerenwerk geen vertraging oploopt.

GBT moet nu al steun zoeken in oppositie

Maar het is nog maar de vraag of dat stand houdt. GBT heeft sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen niet langer een meerderheid in de gemeenteraad en heeft de steun van tenminste twee raadsleden buiten de eigen partij nodig om besluiten erdoor te drukken. Als ChristenUnie ervoor gaat liggen met een motie, moet GBT dus steun zoeken in de oppositie.

ChristenUnie hint nu op twee andere oplossingen. Zo oppert de partij de mogelijkheid om de subsidie aan ZorgSaam als ‘zuivere subsidie’ aan te merken. Het houdt in dat Twenterand, in tegenstelling tot de huidige gunning, achteraf nog geld kan terugvorderen, als blijkt dat taken niet of onvoldoende zijn uitgevoerd. De coalitiepartner trekt openlijk de keuze van GBT in twijfel. ‘Kan het college ons garanderen dat de verleende taak wordt uitgevoerd?’ Ook komt ChristenUnie met de mogelijkheid om een begrotingssubsidie op te stellen. Dan kan de subsidie opnieuw verdeeld worden over meerdere partijen en maakt ook Maxx dus weer een kans.