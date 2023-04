Noodzakelijke zege tegen Avereest helpt DVC boven de streep, maar de vraag is voor hoelang: ‘We spelen nog vier finales’

column Ineens was daar dat telefoon­tje: ‘Pim, je moet naar huis komen, er is iets ergs gebeurd’

Toen ik 19 was verloor ik een vriend. Hij had net zijn middelbare school afgemaakt, een geweldige tijd als student voor zich, en leek als allemansvriend de wereld aan te kunnen. En toen kwam tijdens een vakantie in Frankrijk dat telefoontje: ‘Pim, je moet naar huis komen, er is iets ergs gebeurd’. Hij beëindigde zijn eigen leven, en verdween plotsklaps uit het onze. Niemand zag het aankomen.