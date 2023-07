Dit festival in Haarle is een kraamkamer voor muzikaal talent: ‘Het begon ooit in de tuin van mijn ouders’

Go Back to the Zoo. John Coffey. En Bökkers. Dieksiepop krijgt het jaar op jaar voor elkaar om bands te boeken die daarna doorbreken. Wat is het het geheim van dit kleine festival op het platteland in Haarle?