Oldtimer uit 1965 vliegt in brand tijdens ritje door Vriezenveen

Martha uit Den Ham voert Christen­Unie aan vanuit duurzaam paleisje op bijzondere plek: ‘Hier is Den Ham ooit begonnen’

DEN HAM - Als Martha van Abbema (57) na een slopende raadsvergadering terug naar Den Ham rijdt, knallen de spijkerharde gitaarpartijen van Metallica door de speakers. Of de keurige wethouder en lijsttrekker van de ChristenUnie dan ook luidruchtig meezingt met Seek And Destroy of Ride The Lightning? „Dat gebeurt wel eens ja.”

11 maart