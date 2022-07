Ombouwen Coop-supermarkten in Holten en Nijverdal kost Leon Haanstra miljoenen euro’s: ‘Absurde bedragen’

Deze 43-jarige Hammenaar is groot geworden in de supermarktwereld. Hij begon als vakkenvuller bij de C1000 en werkte zich op tot zelfstandig ondernemer. In november 2011 nam hij de C1000 aan de Dorpsstraat in Holten over en sinds maart 2015 zwaait hij de scepter over Coop aan de Smidsweg in Nijverdal. In dat pand zijn bovendien een vestiging van drogisterij DA en gemakswinkel The Read Shop gevestigd.