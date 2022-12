Ondanks onrust in Vriezenveen maakt de gemeente Twenterand 2,1 miljoen euro vrij voor grond en een bouwplan

Rennende kerstman­nen in Vriezen­veen balen van vrieskou: ‘Streep door schuimka­non­nen’

VRIEZENVEEN - Het is een prachtig gezicht: vrijdagavond rennen, na drie jaar afwezigheid, weer 1000 kerstmannen en kerstvrouwen door Vriezenveen. De SantaRun is terug. Nog nooit was het zo koud tijdens het evenement. „Het hoort er ook wel een beetje bij, maar we zitten er eigenlijk niet op te wachten”, zegt Ton Plegt van de organisatie. Want het dwong tot wijzigingen.

