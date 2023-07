Ondernemer Joop van der Vinne is onschuldig: ‘Ik nagel ze aan hetzelfde kruis waar ik net van afgekropen ben’

Eerherstel voor prominente Twentse ondernemer: vrijgespro­ken van omkoping en fraude

De Twentse zakenman Joop van der Vinne, die verdacht werd van omkoping en valsheid in geschrifte, is door de rechtbank in Den Bosch onschuldig bevonden. „Ik ben er heel blij mee”, reageert de Vroomshoper. „Dit is gerechtigheid.” Voor de Rabobank krijgt de kwestie nog een staartje.