Onderzoek kanaaldrama kostte al 10 miljoen euro, is dat normaal?

Asielzoe­kers­cen­trum in Twenterand? Gemeente staat ervoor open en heeft al gesprek gehad met COA

VRIEZENVEEN/WESTERHAAR - Een permanente locatie voor asielzoekers in Twenterand: de gemeente staat ervoor open en wil ‘meer doen dan het wettelijke minimum’. Er is zelfs al gesproken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Maar de gemeente wil duidelijk geen Albergse taferelen: ook omwonenden moeten dan betrokken worden in een locatie.

13 september