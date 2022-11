Onrust in Westerhaar over Oale Bouw, vertraging dreigt: ‘Wij gaan ons huis niet verlaten’

Beroemde Sterrin neemt Kaneeltje de koningspy­thon mee naar Vriezen­veen: ‘Even geleend’

VRIEZENVEEN - Ze is inmiddels de reptielenexpert van Nederland. Voor Sterrin Smalbrugge uit Rijssen is een bezoekje aan Vriezenveen snel gemaakt, zou je denken. Maar niets is minder waar. Ze woont tegenwoordig in Spanje. Maar het weerhield haar er niet van om met een koningspython indruk te maken op zo’n 45 Vriezenveense kinderen.

11 oktober