Onze windmolens op de Noordzee? Twentse gemeente gaat zich hard maken voor regionaal onderzoek

Twenterand wil dat uitvoeren samen met de dertien andere Twentse gemeenten. „Ik wil dit graag voorleggen bij de andere gemeenten, want het heeft meer zin als we gezamenlijk zo'n onderzoek uitvoeren, dan als iedere gemeente dat voor zichzelf doet. Dat geeft een onnodige druk op de organisaties”, zei wethouder Aimée van der Ham, nadat een meerderheid in de gemeenteraad van Twenterand een onderzoek opperde om eigen windmolens in de Noordzee te plaatsen.

Quote Welkom in het gekkenhuis. Wij willen ze hier niet, dus dan maar op zee. Erik Veltmeijer, PVV

Het is niet zo dat onderzoeken naar windmolens op land daarmee direct beëindigd zijn. Het onderzoek naar molens op zee moet evenredig gaan lopen aan de onderzoeken waar de gemeenten nu al mee bezig zijn om windmolens op eigen gronden te plaatsen.

Twentse gemeenten gedwongen

Er moet namelijk hoe dan ook een bod komen, om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Iedere gemeente is verplicht in 2030 namelijk stroom op te wekken met wind. Daartegen is in de regio veel verzet. Door omwonenden die bang zijn voor geluidshinder. Maar ook binnen gemeenten, die aantasting van het Twentse landschap vrezen.

De Twentse gemeenten worden echter gedwongen de plannen gestalte te geven. De provincie Overijssel kan, als gemeenten zelf geen bod doen, de regie overnemen en plekken aanwijzen waar de windturbines dan alsnog komen te staan.

Niemand kan vertellen dat het onmogelijk is

Eerder al lieten enkele VVD-fracties in de regio proefballonnetjes op met Twentse molens op zee. Daarop reageerden ook raadsleden in Twenterand: een gemeente die anti-windmolen is. Toen er ambtelijk is geïnformeerd of de mogelijkheid bestaat, kregen ze in Twenterand geen uitsluitsel dat het op voorhand niet mogelijk was.

Dat voedde in Twenterand het gevoel dat er een serieus onderzoek moet komen naar de haalbaarheid. Al vindt de plaatselijke PVV het maar een krankzinnig plan. „Welkom in het gekkenhuis”, zei Erik Veltmeijer. „Wij willen ze hier niet, dus dan maar op zee, terwijl dan dieren eronder lijden.” Niet dat de PVV ze op eigen grond wil, die partij wil helemaal geen windmolens in Twente zien.