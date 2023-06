Openingsavond Ballonfestival Hardenberg loopt in de soep: ‘We hebben inhaalmomenten’

Met video Forest Hill in Vroomshoop allesbehal­ve tussendoor­tje voor hardstyle dj’s Keltek en Sound Rush

Toen de zondag naderde, zorgden dj’s van naam en faam voor een luidruchtige, spectaculaire en opzwepende finale van het Forest Hill Festival in Vroomshoop. Voor Keltek en Sound Rush was Vroomshoop allesbehalve een tussendoortje op weg naar het megafestijn Defqon.1 in Biddinghuizen, waar beide acts komende donderdag optreden.