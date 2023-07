Opgelapte zaal en nieuwe tuinlounge voor Evenementenhal Hardenberg: ‘Het is drukker dan voor corona’

met video In vijf stappen een nieuw verpleeg­huis voor Het Meulenbelt: groter, ruimer, moderner, en toch op minder grond

Aan de Vriezenveenseweg in Almelo wordt een compleet nieuw verpleeghuis gebouwd met plek voor ruim 180 mensen. Met eigen kamers, eigen sanitair, een beweegtuin en veel voorzieningen. Over een paar jaar moet het klaar zijn. Het goede nieuws: het schiet aardig op. Het Meulenbelt 2.0 staat letterlijk in de steigers.