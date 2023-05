Opknapplan skatebaan Hardenberg na overlast en slijtage: ‘Ik blijf soms haken’

met stelling ‘Onvoor­stel­ba­re’ actie van Staatsbos­be­heer in natuurge­bied bij Westerhaar leidt tot woede: ‘Dit valt niet uit te leggen’

Boosheid en frustratie in Kloosterhaar, waar als voorbereiding op natuurherstelwerkzaamheden in de Engbertsdijksvenen door Staatsbosbeheer een grote vracht leem is gestort. Nota bene op de plek van bestaande flora en fauna. Het verbolgen dorp kan daar met zijn boerenverstand niet bij. ,,Als dit ‘natuurherstel’ is, wat kunnen we dan nog meer verwachten?”