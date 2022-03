Over de verdwenen verzetsheld Gerhard uit Daarlerveen werd nooit gesproken in de familie; maar nu wordt het zwijgen verbroken

Dat Gerhard Nijland de oorlog niet had overleefd, was voor zijn ouders niet te verkroppen. Zijn moeder bleef, tegen beter weten in, heel lang hopen dat hij nog leefde. Ze deden oproepen in Trouw en de krant van het Rode Kruis: ‘Wie weet waar Gerhard is?’ Die hoop gaf nog een tijd wat zuurstof aan haar leven, dat aan verdriet ten onderging. Haar man had die zuurstof niet; hij pleegde in 1948 zelfmoord.